Daily Mail – из-за эффективности российских дронов Британия спешит принять на вооружение лазерное оружие

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Великобритания уже к 2027 году намерена принять на вооружение лазерное оружие для противодействия российским дронам и ракетам, пишет Daily Mail. Срочная потребность в этих технологиях возникла, как указывает издание, из-за эффективного использования Россией беспилотников.



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Военное руководство Великобритании спешит уже к 2027 году — на несколько лет раньше планировавшегося срока — принять на вооружение лазерное оружие, чтобы противостоять угрозе, исходящей от российских беспилотников и ракет, пишет Daily Mail.

Внезапная необходимость развернуть этот комплекс возникла из-за эффективного использования Россией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине, говорится в статье.

Этим летом британские военные проведут испытания революционного оружия DragonFire. Кроме того, они также будут экспериментировать с радиочастотным оружием, способным стрелять магнитными импульсами по вражеским целям, тем самым отключая их источники питания.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс похвастался тем, что Британия лидирует в мире в разработке этих революционных технологий. Он также заявил, что из-за продолжающегося конфликта Соединённое Королевство будет стремиться ускорить процесс оснащения своих войск этими вооружениями.

По словам британского министра, использование лазерного оружия гораздо дешевле систем противоракетной обороны: один выстрел из такой установки стоит около £10.

«Это должно устранить преимущество РФ на Украине, где её дешёвые в производстве беспилотники сбиваются очень дорогими ракетами, которые имеют ограниченный запас», — заявил Шаппс.