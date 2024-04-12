 

У фонда “Сколково” сменился руководитель

12.04.2024, 12:15, Новости дня
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Пост председателя правления фонда “Сколково” теперь занимает бывший первый заместитель руководителя департамента культуры Москвы, Сергей Перов. Игорь Дроздов же перейдет на должность заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ.

Решение о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления было принято на совете директоров фонда “Сколково” 12 апреля. Игорь Дроздов, занимавший эту должность с 2016 года, перейдет на новую должность в госкорпорации ВЭБ.РФ, где он будет курировать инновационные институты развития и координировать деятельность в рамках группы развития. Он также станет заместителем председателя совета директоров фонда “Сколково”.

По информации РБК, Перов начнет свою работу 27 апреля. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы с ноября 2018 года. В прошлом он возглавлял компанию “Красный Квадрат Проект”, работал в правительстве России и Московской области, а также в администрации президента в области гуманитарной политики и общественных связей.

Назначение Перова связано с обсуждениями о более тесном взаимодействии “Сколково” с Москвой. Портал Regulation.gov.ru опубликовал проект, согласно которому часть функций фонда “Сколково”, такие как регулирование градостроительной и медицинской деятельности, передадут в компетенцию Москвы. Это включает развитие общегородской территории, транспортное обслуживание и коммунальное хозяйство.

Фонд “Сколково” был создан в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева как аналог американской Кремниевой долины. В его состав входят технопарк, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Sk Capital и другие организации. Фонд предоставляет сервисы для развития компаний, помогая им получать патенты на интеллектуальную собственность, обучая стартапы и оказывая другие услуги.

По данным СПАРК, фонд “Сколково” продемонстрировал хорошие результаты: выручка за 2023 год составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 355 млн рублей. Назначение Сергея Перова на пост главы фонда является важным шагом для развития инновационной экосистемы и укрепления партнерства с Москвой.


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