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12.04.2024, 8:07, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Администрация Байдена должна ясно дать понять, что если вмешательство Европы в дела Украины приведёт к войне, то союзники США останутся сами по себе, несмотря на договорённости в рамках НАТО, пишет обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу. По его мнению, Вашингтон и его союзники должны добиваться прекращения боевых действий, поскольку нынешний опосредованный конфликт между Москвой и Западом вполне способен перерасти в ядерную войну.


AP

НАТО отмечает своё 75-летие в то самое время, когда его члены ведут с Россией «жестокую опосредованную войну» за Украину, пишет в своей статье для The American Conservative старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу.

Альянс на прошлой неделе отметил свою годовщину в Брюсселе, а в июле в Вашингтоне он проведёт официальный саммит.

Эта встреча может оказаться напряжённой. Опасения по поводу краха Украины усиливаются, и всё большее число ведущих политиков по обе стороны Атлантики считают, что альянс должен полностью поддержать Киев, приняв на себя риски более широкой конвенциональной и возможной ядерной войны.

Между тем, по мнению автора, администрация президента США Джо Байдена должна ясно дать понять, что если вмешательство Европы в дела Украины приведёт к войне, то союзники Америки останутся сами по себе, несмотря на договорённости в рамках НАТО.

«В альянсе нет никаких обязательств по спасению тех, кто вступает в чужую борьбу», — указывается в статье.

По словам Бэндоу, Вашингтон также должен открыто отвергнуть стремление Киева вступить в НАТО. Вместо того чтобы затягивать украинский конфликт, Вашингтон и его союзники должны добиваться прекращения боевых действий. Сделать это будет нелегко, но продолжающийся опосредованный конфликт чреват расширением и обострением напряжённости.

«Украина не стоит такого риска. Чтобы достойно отметить 75-летие НАТО, администрация Байдена должна прекратить нынешнюю опосредованную войну», — подчёркивает обозреватель The American Conservative.


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