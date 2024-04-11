Отказ от демобилизации шокировал украинских солдат

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Киев исключил положение о демобилизации из новой версии законопроекта о мобилизации, который во втором чтении рассматривает парламент, пишет Sud Ouest. Такое решение застало врасплох измученных украинцев на фронте, желающих отдохнуть дома спустя два года конфликта.



AP

Верховная рада рассматривает во втором чтении законопроект о мобилизации, который лишает солдат множества льгот и исключает одно из ключевых положений о демобилизации после трёх лет службы, пишет Sud Ouest со ссылкой на украинских депутатов. Вместо этого правительство представит новый законопроект по улучшению ротации военных.

Такое решение вызвало споры среди измученного населения: находящийся на фронте правозащитник Сергей Гнездилов назвал его «жестокой игрой», которая застала врасплох военнослужащих. «Это кошмарно, просто жестоко, — возмутился Александр с донецкого фронта. — Что у них в головах?» Парашютист Евгений добавил, что солдаты давно находятся на передовой и очень устали: «99 процентов хотят отдохнуть, сделать перерыв, пожить нормальной жизнью дома».

Солдат и политический деятель Юрий Гудименко отметил, что теперь в законопроекте нет «ни серьёзных санкций для уклонистов, ни значительных преимуществ для мобилизованных». В итоге, по его словам, правительство не добьётся желаемого результата — пополнения армии новобранцами.