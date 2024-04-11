НАТО хронически не хватает солдат для противостояния с Россией

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НАТО разрабатывает всё новые планы по противостоянию РФ в Европе, однако их нелегко осуществить, пишет Foreign Policy. Причина — хроническая нехватка желающих служить.



AP

Во времена холодной войны 5 миллионов солдат НАТО в Восточной Европе противостояло 6 миллионов военнослужащих Варшавского договора, который к тому же имел больше дивизий, танков, боевых самолётов и подводных лодок.

К 2014 году, когда Кремль приказал ввести войска на Крымский полуостров, в Европе находилось всего 30 тыс. американских военнослужащих. Чиновники Пентагона изо всех сил пытались придумать, как заставить русских выглядеть так, будто их в десять раз больше, пишет Foreign Policy.

«НАТО практически забыло о своих вооружённых силах», — заявил один из высокопоставленных дипломатов стран НАТО, пожелавший остаться анонимным. «Этого было абсолютно недостаточно для большого кризиса».

По мере того как в этом году НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального российского нападения, альянс изо всех сил пытается найти достаточное количество войск. Этим летом он планирует обучить новые 300-тысячные силы реагирования НАТО, но для того, чтобы идти в ногу с наращиванием численности армии в России, альянсу потребуются резервы — причём в большом количестве.

Большая часть НАТО — во главе с Соединёнными Штатами — на протяжении последнего полувека набирала солдат по контракту, хотя в Соединённых Штатах все мужчины обязаны регистрироваться на случай, если конгресс или президент США одобрят призыв.

Но после пандемии работодатели в США увеличили число вакансий, в результате чего безработица колеблется на уровне около 4%. В Нидерландах и Германии уровень безработицы низкий — около 3%, — а это означает, что любой, кто остался без работы, либо меняет работу, либо только начинает работать. Но есть и другие факторы. По крайней мере, в Соединённых Штатах меньше людей соответствуют стандартам набора в армию из-за физической подготовки, психических заболеваний или прошлой преступной деятельности, что приводит к сокращению числа новобранцев.

В прошлом году американские военные не выполнили поставленную задачу по набору персонала более чем на 41 тыс. человек. Действующая армия США меньше, чем была за последние 80 лет. Британская армия не достигает своих целей каждый год начиная с 2010-го. А немецкий бундесвер в прошлом году сократился на 1500 военнослужащих, несмотря на масштабную кампанию по набору персонала. Даже Украине, которая не входит в альянс НАТО, пришлось снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, чтобы набрать достаточное количество войск.

В армии США усталость и нервное истощение наиболее остро ощущаются в боевых частях: в период с 2019 по 2021 год здесь наблюдался высокий уровень самоубийств среди танкистов. В войсках ПВО также наблюдался высокий уровень усталости — отчасти из-за выполнения задач по всему земному шару.

И поскольку НАТО отчаянно нуждается в пополнении, и американцы, и европейцы осознают, что дать его могут либо призыв, либо мобилизация, говорится в статье.

У РФ таких проблем нет — пока. Соединённые Штаты считают, что российская армия «почти полностью восстановилась» за последние несколько месяцев, — это признал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.