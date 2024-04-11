 

Французский генерал – РФ стремится не напасть на НАТО, а его разрушить

11.04.2024, 17:23, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Москва не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, считает Мишель Яковлефф, экс-замглавы верховного штаба Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE). В интервью LCI он подчеркнул, что РФ хочет подорвать структуру альянса и содружество его стран-членов.


Youtube/LCI

Россия хочет подорвать структуру и содружество стран НАТО, а не напасть на одну из стран-членов, заявил в интервью LCI генерал Мишель Яковлефф, бывший заместитель главы верховного штаба Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE). Он считает, что сейчас РФ не хочет открывать второй фронт, несмотря на неоднозначные заявления.

Яковлефф отметил, что в случае поражения Украины Кремль может серьёзно рассматривать вопрос о нападении через 3-4 года, после восстановления запасов. При этом генерал напомнил, что 2014 год пробудил НАТО ото сна и теперь у альянса подготовлены политические решения и ответный план действий при атаке на одного из союзников.

В то же время страны Балтии по случаю 20-летия вступления в НАТО выразили опасение, что РФ нападёт через три года или раньше. В качестве подготовки они наращивают военный потенциал, строят бункеры и укрепляют общие линии обороны. 


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