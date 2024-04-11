 

Times – на фоне нехватки новобранцев в ВСУ предложили призывать в армию женщин по примеру Израиля

11.04.2024, 16:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украине следует отказаться от «старомодного менталитета» и, взяв пример с Израиля, начать призывать в армию женщин, сказала в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева. По её словам, Киеву уже нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы ему придётся мобилизовывать и женщин.


AP

Киеву следует взять пример с Израиля и начать призывать в армию женщин, сказала в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева.

«Наша Конституция гласит, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому будет правильно, если женщины тоже будут служить, — сказала Григорьева. — Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно обучать мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне».

По её словам, Киеву нужно отказаться от «старомодного менталитета» по отношению к женщинам. Как отметила Григорьева, Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придётся мобилизовывать также и женщин.

Сейчас, по данным украинских властей, в ВСУ служат 65 тыс. женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году.

Как указывает издание, Украина страдает не только от дефицита боеприпасов, но и от нехватки личного состава. Так, по словам армейских начальников, в этом году Киеву потребуется до 500 тыс. новобранцев.


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