 

Сенатор Рэнд Пол – Блинкен обеспечивает уничтожение Украины, когда тянет её в НАТО

11.04.2024, 15:03, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Зазывать Украину в НАТО — значит продолжать разрушение этой страны. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол в эфире Newsmax, комментируя заявление Блинкена о непременном членстве Украины в альянсе. По мнению сенатора, Украина проигрывает и самым правильным в данной ситуации было бы пообещать РФ навсегда отказаться от членства в НАТО в обмен на возврат хотя бы части утраченных территорий.

Энтони Блинкен предлагает принять Украину в НАТО, и звучит это так, будто он имеет в виду «прямо сейчас». Вот, послушайте. 

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите — помочь выстроить мост к этому членству и создать чёткий путь для продвижения Украины вперёд. 

Это пугает вас так же сильно, как нас, сенатор? 

РЭНД ПОЛ, сенатор: Говоря это, он обеспечивает уничтожение Украины. Он обеспечивает продолжающееся разрушение Украины. Если вы хотите добиться мира или хотите, чтобы украинцы вернули утраченные территории, единственное, что они могли бы предложить, — это следующее. 

Они проигрывают войну, они в тупике, но они хотят вернуть часть своей территории. Тогда им стоит предложить России, что мы навсегда откажемся от членства в НАТО, мы навсегда станем неприсоединившейся нацией, стоящей одной ногой на востоке, а другой — на западе. И мы не станем частью НАТО, если вы вернёте нам часть нашей земли и прекратите наступление. 

Вот это было бы разумное предложение. Приняла бы его Россия, можно было бы поверить РФ — я не знаю. Но это то, что вы можете предложить. Если вы возьмёте НАТО и скажете, что они обязательно будут в НАТО, то что вы предложите русским? 

Дата выхода в эфир 10 апреля 2024 года.  


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