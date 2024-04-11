Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой

По словам самого Киркорова-старшего, причиной разрыва стало то, что его бывшая жена не уделяла ему должного внимания. Особенно учитывая его уже пожилой возраст и проблемы со здоровьем.

На одном из концертов Филипп Киркоров представил своей аудитории новую возлюбленную своего отца – 43-летнюю Олесю, которая стала его помощницей и затем дамой сердца. Они проживали вместе в столичной квартире, пока не произошел конфликт, в результате которого Олеся покинула их общее жилище. Бедрос, не желая вступать в новый брак и убежденный, что женщинам нужно только его имущество, быстро нашел себе новую компанию.

Сейчас у 91-летнего Киркорова появилась новая подруга, которая заботится о нем и сопровождает на медицинских обследованиях. Ей 57 лет, и она является племянницей легендарного летчика Алексея Маресьева. Друзья артиста утверждают, что Бедрос не любит одиночество и всегда находит себе компанию. Несмотря на свой преклонный возраст, он радуется новым отношениям и благодарен своей новой подруге за заботу и внимание.

Киркоров пережил много тяжелых моментов в жизни, включая смерть своей дочери много лет назад. Он провел долгие годы в счастливом браке со своей второй женой Людмилой, пока не начал замечать ее недостатки. Теперь он радуется новому этапу в своей жизни, благодаря заботливой поддержке новой возлюбленной.