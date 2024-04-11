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11.04.2024, 10:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если США и Европа будут медлить с помощью для Украины, к лету она не сможет продолжать борьбу, пишет главный редактор La Dépêche Жан-Клод Сулери. Усталость от конфликта на Западе грозит перейти в полное безразличие, тогда как время неотвратимо играет в пользу России.


AP

Без скорейшей помощи Европы и особенно США украинский конфликт закончится до лета: через один-два месяца Киев больше не сможет продолжать борьбу, считает главный редактор La Dépêche Жан-Клод Сулери. Военные эксперты выражают большую обеспокоенность, а общая усталость от конфликта угрожает перейти в полное безразличие.

С начала декабря прекратились поставки американского оружия на Украину: республиканское большинство в конгрессе заблокировало $60 млрд, которые Байден выделил Киеву. Сейчас в ВСУ всё сильнее ощущается нехватка вооружения, особенно истребителей-бомбардировщиков и F-16, способных нанести ответный удар по противнику в воздухе.

Российская армия значительно превосходит украинскую по числу солдат и в десять раз — по военному потенциалу. Вопреки мнению западных специалистов, Москва способна восстанавливать запасы ракет и с начала года продолжает медленное наступление, показывая, что время неотвратимо играет в её пользу.


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