 

Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы

11.04.2024, 9:05, Новости дня
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Певец рассказал, что после появления сына они с партнершей сразу же решили заключить брак, и лишь спустя полгода он сделал ей официальное предложение. Изначально Влад планировал свадьбу на сентябрь 2023 года, но из-за съемок в сериале пришлось пересмотреть планы.

Он выразил желание провести время вдали от работы, планируя поездку в горы, на море и, возможно, в Азию после свадьбы. Влад также поделился, что свадьба состоится 20 апреля этого года, превратившись из семейного торжества в народные гуляния.

Отношения Влада и его партнерши Ангелины стали предметом обсуждений еще в 2020 году, ходили слухи о скорой свадьбе, которые пара опровергала. В 2021 году они вдруг объявили о беременности, хотя не были готовы к этому шагу. После рождения сына Дэвида в марте 2022 года Влад и Ангелина были рады сообщить о его появлении и объяснили выбор имени как символический жест к предкам.

Влад Соколовский и его партнерша пережили разлуку, но затем снова нашли друг друга. Их отношения стали крепче после появления сына, и теперь они с нетерпением ждут свадьбы в апреле этого года. Влад выразил радость и уверенность в своем выборе, готовясь к новому этапу в жизни со своей семьей.


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