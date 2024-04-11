Le Figaro – конфликт на Украине повысил спрос на бункеры во Франции

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После начала украинского конфликта и заявления Макрона напуганные французы стали чаще строить частные бомбоубежища, рассказывает Le Figaro. Компании предлагают различные варианты на любой кошелёк, однако Франция по-прежнему отстаёт от Финляндии, Швеции и Швейцарии, где сеть бункеров появилась ещё во время холодной войны.



AP

Украинский конфликт и угроза применения ядерного оружия подстегнули рынок частных бункеров во Франции, пишет Le Figaro. Весь февраль 2022 года в одну из первых компаний по строительству бомбоубежищ для гражданского населения ежедневно поступало по две сотни звонков от напуганных французов. Вторую волну интереса вызвало заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Несмотря на рост цен из-за подорожания сырья, бункеры приобретают не только богатые клиенты. Компании предлагают различные варианты на любой кошелёк — от бронеперегородки в спальне до отдельной комнаты или убежища на несколько семей. В промоматериалах они обращают внимание на рост насилия и преступности по всему миру, которое заставляет людей искать пути обезопасить своё жильё.

В отличие от других европейских стран, во Франции строительство бомбоубежищ остаётся слабо развитым направлением, а их учёт не ведётся. В результате она гораздо хуже подготовлена, чем Финляндия, Швеция и Швейцария, где построили огромное количество бункеров ещё во время холодной войны.