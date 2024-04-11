Немецкий депутат – Хабек лжёт что можно жить без российского газа, перейдя на возобновляемые источники энергии

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В Германии вырос НДС на газ, что увеличило цены на 11 процентов, но Роберт Хабек считает, что всё в порядке, ведь растущие цены простимулируют промышленность к экономии газа. Депутат от АдГ Штеффен Котре, отмечает, что Хабек «лжёт и лгал всё время», промышленность не сокращает потребление, она просто останавливает производство, в отдельных секторах оно уже сократилось на 20%. В комментарии для Deutschland Kurier Котре обратил внимание на то, что Германия всё равно покупает российский газ через третьи руки и призывал покончить с правящей коалицией.

В Рейнском бассейне и Бранденбурге на Пасху было закрыто в общей сложности семь угольных электростанций. К 2030 году 80 процентов электроэнергии должно поступать из возобновляемых источников энергии. Для Роберта Хабека это вполне осуществимо: «энергетический переход идёт по правильному пути», заявил министр. Но с 1 апреля потребителям снова придётся готовиться к повышению цен на газ. «Полная ставка НДС внезапно увеличит цену на газ на 11 процентов». Кому должны верить потребители: словам господина Хабека или счёту в почтовом ящике?

ШТЕФФЕН КОТРЕ, депутат бундестага от АдГ: Ну это ложь от начала до конца. Потребление газа снижается из-за высоких цен, но это означает не что иное, как то, что промышленность останавливается. Спад в химической промышленности, например, составляет около 20%. Производство аммиака сильно ограничено, производство удобрений сильно ограничено. Это просто уже невыгодно. А многие производства и производственные мощности переносятся за рубеж, где цены на энергоносители доступны. Хабек лжёт здесь, и он лгал всё время.

Цены на все энергоносители будут расти и продолжат расти. Мы ещё не подошли к концу пути так называемого энергетического перехода. Это означает, что всё больше мощностей электростанций будут выключены и, напротив, будут строится дорогие и ненадёжные ветроэнергетические установки. И поэтому цены будут продолжать расти. Потому что так называемые возобновляемые источники энергии, во-первых, нестабильны, а во-вторых, начинаются с отметки в 37 центов за киловатт-час. Для сравнения, ядерная энергия доступна по цене от 5 до 6 центов за киловатт-час со всеми сопутствующими расходами. Это означает, что нам лгут от начала до конца.

А что касается цен на газ… ну, если мы откажемся брать российский газ с привлекательной ценой, то нам придётся брать его откуда-то ещё. США являются бенефициаром этой политики. Мы получаем сжиженный газ, в том числе, из США и Индии, являющейся бенефициаром. Мы получаем нефть из Индии, а также газ из других источников. Из Франции, из Бельгии — сжиженный газ, который на самом деле изначально был российским газом. Это означает, что цепочки поставок становятся невероятно дорогими, а мы занимаемся глупостями помимо прочего. Мы больше не берём российский газ напрямую из России, а просто платим за его получение через третьих лиц.

Я не вижу конца этой катастрофической и преступной политике, цены будут продолжать расти, и поэтому мы должны как можно быстрее положить конец этой политике «светофоров»*. Но я боюсь, что потребуется больше происшествий и дальнейшее повышение цен, чтобы люди проснулись и, прежде всего, чтобы промышленность наконец более резко высказалась.

Дата публикации 10 апреля 2024 года.

* Светофор — образное название правящей в Германии коалиции по цветам партий, входящих в коалицию: СДПГ — красный, СвДП — жёлтый, «Союз90/Зелёные» — зелёный (прим. ИноТВ).