Independent – от смертоносных российских авиабомб ВСУ не спасут даже F-16

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Российские планирующие авиабомбы ФАБ-1500 стали настоящей головной болью для украинской армии. Более того, по словам аналитиков, ВСУ не смогут успешно противостоять этому опустошительному оружию, даже если получат от Запада истребители F-16, пишет The Independent.



РИА Новости

Успехи российского наступления в Донбассе имеют множество причин, включая сокращение западной помощи Киеву. Но одним из ключевых факторов является использование мощных планирующих авиабомб ФАБ-1500, которые наносят огромный ущерб ВСУ и «меняют облик» украинского конфликта, пишет The Independent.

По словам издания, ФАБ-1500 содержит 675 кг взрывчатки, может запускаться на расстоянии от 40 км до 70 км от цели и имеет радиус поражения 200 м. Более того, курс бомбы можно корректировать с помощью спутниковой или лазерной навигации, что повышает её точность.

Россия способна производить в значительном количестве эти смертоносные бомбы, получившие прозвище «разрушители зданий». Украинская армия пытается противопоставить им ракеты-перехватчики, которых у неё явно недостаточно, отмечается в статье.

Киевские военные настаивают, что поставка американских истребителей позволит «упростить проблему». Но их уверенность вызывает сомнения у западных аналитиков. «F-16 вряд ли смогут существенно улучшить возможности перехвата российских планирующих бомб», — заявил изданию старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Джастин Бронк.

Самолёты Москвы способны запускать ФАБ-1500, находясь «на расстоянии многих десятков километров за линией фронта». Следовательно, пилотам F-16 придётся подлетать слишком близко, что повысит угрозу их поражения российскими ЗРК, пояснил The Independent британский аналитик.