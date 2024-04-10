Москва и Пекин близки как никогда, и США с ними не справиться

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Американские политики всё ещё носятся с бредовым желанием внести раскол между Китаем и Россией, в надежде, что это затормозит Россию на Украине, констатировал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Но в реальности всё наоборот. Москва и Пекин близки как никогда, и накакая сила им не способна помешать.

Действительно ли Китай поставляет боевое оборудование российским военным?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Вы можете быть уверены, что если бы было хоть какое-то доказательство этого, то его бы уже вытащили напоказ. РФ не нуждается в китайской поддержке, кроме перекачки им нефти и всего остального.



Принято считать, что только поддержка Китая российской экономики даёт возможность продолжать агрессию на Украине. И, конечно, мы им (украинцам — ИноТВ) пытались помочь, но это не очень-то вышло, теперь надо придумывать другие предлоги.

Западные элиты, в частности, американские, всё ещё думают, что могут внести раскол между Россией и Китаем? И считают ли они, что такой раскол каким-то образом пойдёт на пользу Западу?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Выходит, что так и думают. И они всё ещё уверены, что могут диктовать Китаю условия. Вот министр Йеллен (министр финансов США — ИноТВ) была там четыре дня, и она выходит и заявляет: «Мы призываем Китай изменить свою политику. Они производят слишком много, это наводняет рынок. Нам надо, чтобы они это прекратили, потому что это нам вредит. Я им так и сказала».



Это была Йеллен на этой неделе. Три года назад, почти в то же время, Джейк Салливан и Тони Блинкен заявили своим коллегам (из Китая — ИноТВ), которые проделали весь путь до Анкориджа: «Слушайте, мы собираемся поставить вас на место, у нас будет международная система на основании новых правил. А теперь прослушайте небольшую лекцию».

Китайцы, конечно же, сказали: «Не будем мы слушать никаких лекций, которые нам не интересны». Всё сложилось очень плохо в Анкоридже, это было в марте 2021 года, если не ошибаюсь. И с тех пор всё пошло ещё хуже.



Дело в том, что американцы всё ещё носятся с бредовой идеей, что они могут использовать Китай, чтобы остановить Россию на Украине. Но в реальности всё наоборот. Китай находится в полной боеготовности. А эти удивительные люди, отвечающие за нашу политику, никак не могут признать тот факт, что РФ и Китай теперь неразлучны, и их не разделит никакая сила, какой бы умной она ни была.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.