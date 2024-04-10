 

Bloomberg – Европа залезет в карманы граждан, чтобы оплатить оборону

10.04.2024, 3:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Страны Евросоюза начинают осознавать, что для обеспечения безопасности в XXI веке им вместе с США придётся тратить огромные суммы на оборону. Bloomberg приводит цифры: более 10 триллионов долларов за десять лет, не считая сегодняшних трат. И взять эти средства можно, лишь урезав социальные расходы.


AP

Не успели в ЕС поздравить себя с тем, что согласились тратить на оборону два процента ВВП, как эксперты заявили, что в новых условиях придётся увеличивать расходы до уровня холодной войны, а это уже четыре процента ВВП, пишет Bloomberg. Если США и страны «Большой семерки» хотят достигнуть такого уровня, им придется в предстоящее десятилетие дополнительно выделить свыше 10 триллионов долларов.

Жестокая реальность, с которой сталкиваются США и их союзники, состоит в следующем. Владимир Путин наступает на Украине, а это значит, что им нужно существенно укреплять оборону в Восточной Европе, одновременно создавая противовес Китаю, который в настоящее время наращивает сотрудничество с Москвой.

Си Цзиньпин не скрывает свое стремление вернуть Тайвань под власть Пекина, и готов в случае необходимости применить силу. Он все чаще выдвигает территориальные претензии Китая и в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Такая двойная угроза вынуждает западных лидеров задумываться о компромиссах и балансе издержек и выгод, которые неизбежны в условиях соперничества великих держав, уверен Bloomberg.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Fox News – гибель американской нации — естественный исход политики Байдена и демократов

10.04 / Подполковник Дэвис – поддержка Израиля оттолкнула от Байдена избирателей и подорвала авторитет США

10.04 / «Так хочет господин Нетаньяху» — полковник Макгрегор о возможной войне США с Ираном

10.04 / Подполковник Дэвис – поддержка Израиля оттолкнула от Байдена избирателей и подорвала авторитет США

10.04 / Подполковник Дэвис – поддержка Израиля оттолкнула от Байдена избирателей и подорвала авторитет США

10.04 / Das Erste – глава МВД Германии призвала к ускоренной высылке преступников-иностранцев

10.04 / Das Erste – глава МВД Германии призвала к ускоренной высылке преступников-иностранцев

10.04 / Американский сенатор – открытыми границами Байден приглашает террористов в США

10.04 / CNA – миллионы жителей Северной Америки наблюдали за полным затмением Солнца

10.04 / CNA – миллионы жителей Северной Америки наблюдали за полным затмением Солнца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика