 

Mediaite – опросы общественного мнения показывают — американцы теряют доверие к Байдену

09.04.2024, 19:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Очередной опрос Института Гэллапа показал, что за последние четыре года американцы разочаровались в Байдене и стали видеть в нём меньше положительных качеств. Как отмечает Mediaite, Байден всё же опережает Трампа по некоторым вопросам, касающимся личных характеристик, однако в отношении лидерства и управления страной американцы отдают предпочтение республиканцу.


AP

Последний опрос Института Гэллапа изучил изменение отношения избирателей к Джо Байдену и Дональду Трампу: результат показал «множество тревожных сигналов» для президентской кампании Байдена, пишет Mediaite.

«Сегодня американцы гораздо меньше, чем в 2020 году, считают, что к президенту Джо Байдену применим ряд положительных личных качеств и характеристик», — отметили в понедельник в организации, опубликовав результаты опроса. «Наибольшее снижение произошло в процентной доле, считающей, что Байден способен эффективно управлять правительством, однако его оценки снизились как минимум на шесть процентных пунктов по каждой характеристике», — добавляется в отчёте.

Американский институт общественного мнения сравнивал Байдена и Трампа по следующим характеристикам: «Может эффективно управлять правительством», «Приятен», «Проявляет здравый смысл в кризисных ситуациях», «Сильный и решительный лидер», «Заботится о нуждах таких людей, как вы» и «Честен и заслуживает доверия». И, хотя Байден потерял от 13 до 6 пунктов по каждой категории, он всё же опередил Трампа в трёх из шести, отмечает Mediaite.

Байден набрал больше баллов в таких вопросах, как «Приятен», «Заботится о нуждах таких людей, как вы» и «Честен и заслуживает доверия». Однако в том, что касается лидерства и управления, он всё же уступил Трампу: республиканец уверенно обошёл президента по таким вопросам, как «Может эффективно управлять правительством», «Сильный и решительный лидер» и «Проявляет здравый смысл в кризисных ситуациях».


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