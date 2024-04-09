 

Конгрессмен – Байден — угроза для США, ведь он постоянно показывает слабость

09.04.2024, 6:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден превратился в «угрозу» для Америки, убеждён член палаты представителей США от штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю. Как подчеркнул конгрессмен в эфире Newsmax, Байден на протяжении своего срока то и дело демонстрировал миру, что США ослабли, и в результате Вашингтону теперь приходится сталкиваться с вызовами по всему миру.

Господин конгрессмен, спрошу у вас напрямую: Джо Байден — уже стал угрозой для демократии?

ДЖЕФФ ВАН ДРЮ, член палаты представителей США от штата Нью-Джерси (Республиканская партия): Он без всяких сомнений стал угрозой для демократии и угрозой для США в целом. И я это говорю не просто из политических соображений и не в интересах своей партии — я действительно считаю его худшим президентом в новейшей истории страны, без всяких вопросов. 

Поговорим о внешней политике — а то вы ведь часть из этих тем перечислили. Его шаги в Афганистане были ненужными, глупыми и вредными, они продемонстрировали слабость. Его шаги в отношении Израиля, его отказ поддерживать Израиль, выступать с ним плечом к плечу, всё это просто ужасно и, конечно, делает нас и Соединённые Штаты слабее.

Знаете, есть старое изречение: «Мир достигается силой, а война — слабостью», и это действительно так. И у нас теперь проблемы по всему миру: и с коммунистическим Китаем, и на Ближнем Востоке, и на Украине. А украинской проблемы вообще не должно было быть: когда президентом был Трамп, а РФ стала шуметь и заявлять, что она, мол, двинется на Украину, начала там войска сосредотачивать, президент Трамп позвонил Путину и сказал: «Лучше не надо». Это — факт, и Путин тогда ничего делать не стал.

Ну а нынешний президент тогда сказал: «Да это какая-то незначительная вылазка, там только у границы что-то происходит». И, разумеется, он таким образом дал сигнал и до сих пор сигнализирует миру о том, что мы — слабая страна и не поддерживаем наших самых верных союзников.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.


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