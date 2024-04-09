Французский политик – поставки оружия Украине истощают военные ресурсы Франции — пора прекращать

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Париж должен прекратить поставлять Украине оружие, поскольку это приводит к ослаблению французских вооружённых сил. С таким заявлением в эфире BFM TV выступила французский политик Марион Марешаль-Ле Пен. По её словам, прямым следствием помощи Киеву является разоружение Франции, а деньги на эту помощь берутся из военного бюджета страны.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ-ЛЕ ПЕН, вице-президент французской правой партии «Отвоевание»: Я с самого начала выражала свою позицию предельно ясно. Я решительно осуждаю агрессию против Украины. Я считаю, что мы должны помогать Украине сопротивляться, защищая свой суверенитет. Я сама уважаю суверенитет Франции, поэтому, разумеется, уважаю и международное право, и суверенитет других стран.

Но, тем не менее, я считаю, что необходимо соблюдать баланс, и это нелегко. Я сейчас не говорю вам обратного, но довольно сложно соблюдать этот баланс между тем, чтобы помогать Украине сражаться, и тем, чтобы при этом не усиливать напряжённость, не провоцировать третью мировую войну и ядерный конфликт.

Нужно продолжать поставлять оружие Украине или нет?

МАРИОН МАРЕШАЛЬ-ЛЕ ПЕН: Нет. Я говорила об этом с самого начала. Я против отправки оружия по одной простой причине: я считаю, что подобные действия правительства, — это ослабление военных ресурсов Франции, поскольку следствием этого, очевидно, является разоружение Франции. И деньги на это берутся из нашего военного бюджета. В то же время я считаю, что мы должны оказывать материальную, логистическую, финансовую и, разумеется, гуманитарную помощь.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.