 

Danny Haiphong – Запад не даст закончиться войне на Украине — иначе «придётся за многое отвечать»

08.04.2024, 23:23, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Украины действительно нет выхода — но не столько из-за слабости в военном плане, сколько из-за нежелания Запада. Такое мнение высказал журналист Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала. Поражение Киева станет для Запада «политической катастрофой» и вынудит «за многое ответить» — поэтому он будет изо всех сил поддерживать эту войну, продолжая жертвовать украинцами.

В этой ситуации важно понимать, что выхода нет. И именно это сейчас говорит Запад. Запад говорит, что Украина в беде, Украина не выиграет эту войну, но должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!

А украинские чиновники тем временем буквально бегают в The Washington Post с заявлениями: «О да, мы будем продолжать сражаться, что бы ни случилось! Неважно, сколько нас убивают, сколько людей мы кидаем на убой. Плевать, что мы просто ведём грязную войну ради коллективного Запада. Мы будем продолжать это делать».

Именно поэтому выхода и нет. Потому что украинский режим и коллективный Запад не хотят выхода. Они сами хотят растянуть эту войну, потому что поражение для коллективного Запада станет политической катастрофой. Если коллективный Запад потерпит поражение на Украине в любой момент в ближайшем будущем, ему придётся за многое отвечать. Его репутация в мире и так уже подорвана из-за этого конфликта, а это только усугубит ситуацию.

Это вызовет нестабильность политической законности так называемого цивилизованного коллективного Запада. По всему миру прокатится волна потрясений. Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно. Однако так было всегда: им никогда бы не удалось победить Россию.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.


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