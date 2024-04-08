 

Положение на фронте тяжёлое — Украина ожидает российского наступления в конце мая

08.04.2024, 12:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, ситуация на фронте сейчас довольно сложная. В интервью Das Erste он поясняет, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически трудно» справиться с российскими атаками — тем более что Киев ожидает российского наступления в конце мая.


AP

«Мы ожидаем, что в конце весны — начале лета российские наступательные операции активизируются. Особенно в Донбассе», — заявил глава военной разведки в Киеве Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Das Erste. По его мнению, российские войска будут продвигаться к Часовому Яру, в стратегическом направлении Покровска, расположенного примерно в 70 км от Донецка.

Буданов не ожидает каких-либо серьёзных изменений на фронте до начала этого российского наступления, хотя ситуация для украинской армии, по его признанию, сложилась «довольно сложная». Больше он ничего говорить по этому поводу не пожелал, так как ответственность за происходящее лежит на генеральном штабе.

По словам главы украинской военной разведки, страна сейчас особенно остро нуждается в «дополнительных количествах артиллерийских систем, дополнительных количествах боеприпасов». Усилия Европы по закупке снарядов для Киева на мировом рынке на Украине пока не ощущаются. При этом без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически трудно», считает Буданов. Он ожидает значительного подъёма оборонной промышленности в Европе в этом году и уверен, что ЕС может компенсировать недостаток помощи со стороны США.

Также он подчеркнул, что Киев надеется на поставку крылатых ракет Taurus из Германии, потому что это «отличное оружие» для поражения важных целей, таких как командные центры. Оно, «безусловно, облегчит нам жизнь», заявил Буданов. Давать прямые ответы на вопросы о дальнейших перспективах конфликта он, однако, отказался. Сначала Украине надо разобраться с вызовами, которые ждут её в июне.


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