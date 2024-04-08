Израиль повторяет в Газе иракские ошибки США

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Как и американские силы в первой фазе иракской войны, израильтяне воюют в Газе, не заботясь о гражданском населении и отказываясь обеспечивать людям, невольно ставших их подопечными, пропитание и безопасность, рассуждает колумнист NYT. По мнению журналиста, это недопустимо — и не только по этическим, но и чисто по прагматическим причинам.



AP

Израиль сталкивается в Газе с теми же вызовами, что и США в Ираке — и повторяет те же ошибки, пишет обозреватель The New York Times.

Как поясняет журналист, судя по сообщениями прессы, израильским войскам уже приходилось подавлять повторные вспышки вооружённого сопротивления в районах, которые они, казалось бы, заняли и зачистили. По мысли автора, причина — в отношении израильтян к гражданскому населению Газы, заботиться о котором они не спешат: поскольку ХАМАС является не только являлся главной военной силой в секторе, но и фактически был его правительством, устраняя группировку, ЦАХАЛ устраняет и возможность поддерживать порядок.

С такой же проблемой сталкивались и американские войска во время иракской кампании: стремительно захватывая территорию, они создавали на занятых землях анархию, из-за чего в итоге повстанцы появлялись там вновь. Именно из-за этого боевые действия в Ираке затянулись на долгие годы, полагает колумнист NYT. Переломить ситуацию американцы смогли только после того, как они стали оставаться в захваченных районах надолго, обеспечивая местных едой и водой, а также поддерживая правопорядок; такая стратегия оказалась куда более сложной и опасной, но в итоге позволила Америке стабилизировать ситуацию, подчёркивает журналист.

По мысли автора, если Израиль всерьёз намерен одержать окончательную победу над ХАМАС, он должен взять на себя обязательства оккупирующей стороны, полностью обеспечив базовые нужды жителей Газы. Это не значит, что израильтяне имеют право занимать Газу на неопределённый срок или её заселять — но раз они уже оккупировалисектор, предотвращение гуманитарного кризиса становится для них необходимостью, причём как с точки зрения этики, так и исключительно из прагматических соображений, уверен журналист.

Израиль обязан обезопасить жителей Газы — а в противном случае ХАМАС обязательно поднимет голову снова, что в итоге может стоить Тель-Авиву победы, подытоживает обозреватель NYT.