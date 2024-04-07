 

Глава МИД Британии – поддержка Израиля Великобританией не безусловна и зависит от соблюдения гуманитарного права

07.04.2024, 23:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Великобритания заявила, что в обмен на поддержку ожидает от Израиля соблюдения норм международного гуманитарного права, передаёт Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Кэмерон предупредил о риске массового голода палестинцев в секторе Газа, если Израиль не предоставит больше помощи.


АР

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предупредил, что поддержка Великобритании в адрес Израиля зависит от соблюдения международного гуманитарного права, пишет Reuters.

«Наша поддержка не является безусловной. Мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет соблюдать нормы международного гуманитарного права, даже если ей брошен вызов», — заявил Кэмерон спустя несколько дней после того, как в результате израильского авиаудара погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, в том числе трое британцев.

Кэмерон также предупредил о риске массового голода в секторе Газа, если Израиль не предоставит больше помощи. В субботу Великобритания заявила, что предоставит военно-морское судно для доставки гуманитарной помощи.

В заявлении по случаю шести месяцев, прошедших с момента нападения ХАМАС, премьер-министр Великобритании Риши Сунак повторил свой призыв к палестинской группировке освободить израильских заложников и немедленно прекратить боевые действия. Сунак уточнил, что его правительство по-прежнему поддерживает право Израиля противостоять угрозе со стороны ХАМАС, но «вся Великобритания потрясена кровопролитием и потрясена убийством отважных британских героев, которые доставляли еду нуждающимся».


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