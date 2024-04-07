Отставной полковник ВВС США – сегодня украинцам остаётся только терпеть

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

С течением времени положение украинцев становится всё тяжелее, а ожиданий от них — всё меньше, заявил экс-полковник ВВС США Седрик Лейтон в интервью CNN. По его словам, переломным моментом стал провал летнего контрнаступления: с тех пор Запад «ослабил ожидания» в отношении успехов Киева, тактика ВСУ оставляет желать лучшего, а РФ «учится и продолжит учиться», если союзники Киева и дальше будут медлить с помощью.

По мере того как эта война продолжает затягиваться, а украинцы продолжают окапываться и выжимать из себя все силы, как вы думаете, каковы на данный момент реальные ожидания украинцев в отношении того, куда теперь движется эта война?

СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке, военный аналитик CNN: Я думаю, что одним из моментов, который несколько ослабил ожидания, стал провал летнего контрнаступления, которое не принесло значительных успехов на поле боя. Мы вроде как были настроены на большие успехи, когда украинские войска спасли Киев, смогли защитить Харьков и отвоевать Херсон*. Это были значительные достижения.

Проблема в том, что им нужно было сохранять динамику. Но из-за того, что западная помощь была предоставлена — вернее, в данном случае не предоставлена — в нужное время, это оказало большое влияние и отчасти помешало украинцам добиться успеха.

С другой стороны, разумеется, проблема заключалась в тактике. Тактика, которую использовали украинцы, была взята частично у нас и частично из советских времён, когда они ещё были частью СССР. И эта тактика не сработала против противника, который смог закрепиться и дестабилизировать линию фронта в свою пользу. И это не позволило украинцам продвинуться вперёд так, как они хотели.

Русские, в свою очередь, учились на своих ошибках в прошлом, и они будут продолжать учиться, если мы оперативно не развернём силы и средства на Украине прямо сейчас.

А какие варианты развития событий есть у Зеленского? Как ему выбираться из сложившейся ситуации?

СЕДРИК ЛЕЙТОН: Это будет очень сложно. В данный момент у него не так много вариантов: если ваши силы не могут продвигаться вперёд, если вы не можете делать то, что могли делать раньше, то вы оказываетесь зажаты в рамки ряда исходов. А они могут включать в себя сохранение линии фронта в нынешнем виде, что будет политически неприемлемо для Зеленского. И насколько мы знаем, для украинского народа тоже.

Есть вероятность того, что Украина сможет добиться некоторых локальных успехов и использовать их в своих интересах. Но то, что мы видим сегодня (если не произойдёт никаких резких изменений на поле боя), по сути, является статус-кво, в какой-то степени напоминающим решение, которое было достигнуто в Корее после окончания корейской войны. То есть в том конкретном случае имеется статичная линия фронта, существующая с 1953 года.

Нечто подобное мы можем увидеть и на Украине. Это не лучшее решение, и оно, конечно, не устраивает ни украинцев, ни их западных союзников. Но так вполне может произойти, если только не произойдут радикальные изменения в том, как русские будут снабжать свои войска. И если найдётся способ нарушить эти их линии снабжения, то это потенциально может изменить ситуацию. Но пока этого не произойдёт, украинцы практически ничего не могут сделать, кроме как терпеть. И это будет непросто.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).