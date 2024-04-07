 

Times – ужесточение правил мобилизации заставляет молодых украинцев соблюдать осторожность

07.04.2024, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На фоне подписания Владимиром Зеленским пакета поправок в закон о военной обязанности и воинской службе молодые украинцы сохраняют бдительность в надежде избежать призыва в армию, пишет The Times. Так, жители Киева среди прочего постоянно просматривают Telegram-каналы с информацией о том, где сейчас можно нарваться на военкомов, и копят тысячи евро на взятки.


АР

Молодые украинцы напуганы перспективой отправиться на фронт и принимают меры предосторожности, чтобы избежать призыва в армию, после подписания Владимиром Зеленским пакета поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, пишет The Times.

Украина, страна с самым низким уровнем рождаемости в мире, до сих пор пыталась избежать масштабной мобилизации молодёжи. Однако сейчас, когда средний возраст украинского солдата составляет 43 года, стремление защитить демографическое и экономическое будущее страны уступает место потребностям настоящего.

Пакет поправок предполагает снижение нижнего порога призывного возраста, отмену категории «ограниченно годен» и создание электронного реестра военнообязанных. С ним война для украинской молодёжи, которая не спешит пополнять ряды ВСУ, стала «ближе», чем они привыкли думать.

Мужчины в возрасте от 20 до 30 лет — редкое зрелище у киевских военкоматов. Чаще их пока можно встретить в местных кофейнях или клубах, куда постепенно возвращается «тревожное ощущение нормальности».

Однако на фоне внесённых поправок молодые жители Киева признаются изданию, что теперь сохраняют бдительность. Они ездят между городами Украины только по ночам, чтобы избежать встречи с военкомами, копят на взятки и всегда просматривают Telegram-каналы с информацией о том, где сейчас можно нарваться на военных, раздающих повестки.

«Я не хочу служить. Не знаю, что ещё сказать», — признался в беседе с The Times один из жителей столицы, пожелавший не называть своё имя. Он добавил, что уже сэкономил несколько тысяч евро на взятку на случай, если его остановят военкомы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Отставной полковник ВВС США – сегодня украинцам остаётся только терпеть

07.04 / «Новый мировой беспорядок» — война на Ближнем Востоке дестабилизировала систему международных отношений

07.04 / Миграционная политика Байдена угрожает нацбезопасности США

07.04 / Запад — уже «воюющая сторона» в украинском конфликте, — немецкий эксперт по безопасности

07.04 / Экс-полковник Жак Бо – «в плену своих историй» — пытаясь ослабить Россию, Запад попал в свою же ловушку

06.04 / В бедственном состоянии не только бундесвер, но и гражданская оборона Германии

06.04 / Экс-директор ЦРУ – право Израиля на самооборону не означает, что можно воевать, как заблагорассудится

06.04 / У НАТО есть для Киева демонстрация поддержки, но не более того

06.04 / Путин пойдёт навстречу — Шрёдер призвал Запад искать с Россией компромисс

06.04 / Своим неудачным советом Клинтон создала Байдену дополнительные неприятности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика