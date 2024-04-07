«Новый мировой беспорядок» — война на Ближнем Востоке дестабилизировала систему международных отношений

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Военные действия в секторе Газа подорвали основы системы международных отношений: как демонстрируют ближневосточные события, теперь диктовать условия не способна ни одна отдельная сторона, констатирует обозреватель The Guardian. По мысли журналиста, кризис связан с несостоятельностью американской дипломатии, а также просчётами президента США Джо Байдена.



AP

Конфликт в Газе, на которую с одинаковой интенсивностью сыплются грузы американской гуманитарной помощи и американские же бомбы, продемонстрировал, что система международных отношений превратилась в «новый мировой беспорядок», в котором нет доминирующих игроков: навязывать собственные правила отныне не способна ни одна великая держава или международная организация, пишет The Guardian.

Такой кризис во многом стал результатом того, что американская дипломатия после начала ближневосточного конфликта показывала себя явно не с лучшей стороны, констатирует обозреватель издания. Как напоминает журналист, Госдеп терпел одно фиаско за другим, в результате чего число сторонников Израиля в ООН постоянно сокращалось — и ныне общее население стран, оставшихся в произраильском лагере (за исключением самой Америки), составляет лишь 68 миллионов человек.

По мнению журналиста The Guardian, поражение Вашингтона стало прежде всего поражением Джо Байдена: осознавая всю неоднозначность Биньямина Нетаньяху как политика, американский президент всё равно оказал ему полное доверие и поддержку, а в итоге обнаружил, что израильский лидер его просто не слушает. Кроме того, в Белом доме по какой-то причине очень долго отказывались понять, что у США и Израиля просто не совпадают интересы в плане операции в Газе: так, «хирургически точную» операцию по уничтожению ХАМАС, которую требовала Америка, израильские военные считали и считают в принципе невозможной, отмечает автор.

Конфликт между тем стал для глобального Юга веским поводом требовать более широкого участия в мировых делах — что он и сделал устами экспертов и политиков, подчёркивается в материале The Guardian. В итоге хотя исход продолжающейся уже полгода войны предсказать до сих пор невозможно, она всё же может хотя бы принести плоды в виде переформатирования международной арены для восстановления реального верховенства права и укрепления международных организаций, подытоживает колумнист газеты.