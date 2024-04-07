Запад — уже «воюющая сторона» в украинском конфликте, — немецкий эксперт по безопасности

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На фоне сложной ситуации для Киева на Западе появились голоса за прямое участие НАТО в украинском конфликте. Йоханнес Варвик, немецкий эксперт по международной безопасности, предупреждает, что Запад — уже «воющая сторона» в конфликте, как минимум политически, в случае же отправки войск станет и юридически. В интервью швейцарскому Die Weltwoche Варвик указывает, что отправка войск НАТО спровоцирует новый виток напряжённости — и этого следует обязательно избежать.

Всегда говорилось, что столкновения между солдатами НАТО и российскими солдатами следует избегать любой ценой. Это нежелательно. Однако недавно немецкие офицеры несколько легкомысленно ляпнули, что на Украине уже находятся британские и американские солдаты. Затем у нас есть Макрон, который сделал заявление о том, что он почти открыто рассматривает вопрос о том, не должны ли солдаты НАТО промаршировать туда. Насколько глубоко, по вашему мнению, сейчас участвует НАТО в этом конфликте на Украине?

ЙОХАННЕС ВАРВИК, профессор университета Мартина Лютера, экс-президент Немецкого общества политики безопасности (2019–2021): Ну, в какой-то степени оно определённо уже там. Я имею в виду, что украинские солдаты въезжают и выезжают из НАТО, существует Комиссия Украина — НАТО, НАТО оказывает массивную поддержку в обучении украинских солдат, возможно, также в определении целей для отдельных ударов и так далее. Это означает, что НАТО уже является стороной конфликта. Оно пока это так не называет, но уже является стороной конфликта. Чего, так сказать, ещё не произошло, так это того, что НАТО участвует как организация. Потому что нет консенсуса. Отдельные государства-члены знают, что это нужно предотвратить. Но на самом деле западные государства уже являются участниками войны. Даже если всегда утверждается обратное.

И меня удивляет определённая наивность, я имею в виду, если ты обучаешь солдат из дружественной страны против противника, находящихся на войне, если ты помогаешь с выбором и захватом целей, разведкой с целью нападения на врага, то ты фактически являешься участником войны. Даже если это не соответствует международному праву. Потому что, конечно, по международному праву, по статье 51 Устава ООН, в которой указано право на самооборону (и у Украины оно, конечно, совершенно неоспоримо есть), ты тоже можешь помочь подвергшемуся нападению государству, не будучи стороной конфликта. Это, безусловно, правильно с точки зрения международного права. В этом смысле мы, возможно, и не являемся воюющей стороной, но политически мы являемся воюющей стороной.

И заявление Макрона сейчас с сухопутными войсками показывает, что мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке — и продолжать в том же духе не следует. Американцы пока исключают возможность входа туда со своими солдатами. Таким образом существуют массивные разногласия между США и Францией или Польшей. Германия в этом вопросе больше на стороне США, но ситуация шаткая, и я не уверен, как долго это продлится. Если Украина продолжит подвергаться давлению, то с чего мы начали наш разговор, тогда я ожидаю, что эти дебаты о том, что нам придётся поддерживать Украину, так сказать, своими солдатами, станут ещё более интенсивными. И тогда мы дальше в обострении, которое мы должны на самом деле предотвратить.

Дата публикации 04 апреля 2024 года.