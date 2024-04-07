 

Экс-полковник Жак Бо – «в плену своих историй» — пытаясь ослабить Россию, Запад попал в свою же ловушку

07.04.2024, 0:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Основная цель участия Запада в конфликте на Украине — ослабить Россию, однако эта задача не увенчалась успехом, заявил отставной полковник, экс-сотрудник разведки Швейцарии Жак Бо в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, РФ не пала, как того ожидал Запад: более того, сам Запад угодил в собственную ловушку и «оказался в плену собственных историй».

ЖАК БО, отставной полковник, экс-разведчик Швейцарии: Это показывает, что на самом деле цель этой войны, если можно так сказать, заключалась не в том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы ослабить Россию. И мы возвращаемся к тому, о чём, собственно, и говорится в докладе корпорации RAND 2019 года. Главная цель заключается в том, чтобы ослабить Россию.

А чтобы ослабить Россию, мы хотели втянуть её в перманентную войну, в такую ситуацию, когда война станет бессрочной, неограниченной, так сказать. И дело в том, что, когда эта операция началась в феврале 2022 года, ожидалось, что РФ очень быстро падёт и мы сможем очень скоро ослабить её с помощью санкций и всего такого прочего.

Проблема же заключается в том, что РФ не пала. И теперь Запад фактически попал в свою собственную ловушку. Потому что мы ожидали, что РФ рухнет. Но она не рухнула, а мы теперь практически оказались в плену собственных историй. Вот, в чём дело.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2024 года.


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