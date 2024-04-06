 

Украинцы теряют веру в победу над Россией

06.04.2024, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинское общество стремительно теряет веру в победу в конфликте с Россией, впервые меньше половины украинцев верят в победу над Россией. Причём уверенность падает стремительно, ещё в сентябре прошлого года таких было 68%, а сейчас только 45%. Berliner Zeitung спрашивает, как это повлияет на курс Киева, ведь украинские власти не раз заявляли, что не начнут переговоры, так как общество не примет исход, отличный от полной победы.


AP

Меньше половины украинцев, 45%, всё ещё надеются, что в конфликте с Россией их стране удастся восстановить границы 1991 года. Немецкая Berliner Zeitung отмечает негативную динамику, потому что в сентябре 2023 года таковых было 68%, а в 2022 году даже 74%. Такие данные показал репрезентативный опрос вашингтонского International Republican Institute (IRI).

Немецкое издание отмечает, что до сих пор правительство Владимира Зеленского отказывалось от переговоров с Россией до выхода на границы 1991 года во многом потому, что в обществе у этой позиции была поддержка, поэтому новые настроения в украинском обществе могут «поменять ветер» в украинской политике. Сейчас лишь 7% верят, что Киев вернёт Донбасс, и те же 7% верят в установление украинского контроля над Крымом.

Газета также отмечает разницу в восприятии ситуации между поколениями. В то время как среди людей старше 51 года 52% заявляют о возможной победе Украины, среди молодёжи настроения намного более мрачные. «Только 37 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет верят, что границы 1991 года будут восстановлены», — пишет Berliner Zeitung.

В украинском обществе также нет единства в определении цели конфликта. 39% считают, что приоритетом Киева должно быть восстановление территориальной целостности. 23% считают вступление в НАТО важнейшей целью боевых действий, 11% называют вступление в ЕС. Однако уже 19% называют «заморозку войны» целью, которую должно преследовать руководство Украины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Своим неудачным советом Клинтон создала Байдену дополнительные неприятности

06.04 / В Чечне запретили гимн России

06.04 / Помощь Киеву под угрозой из-за склок в конгрессе

06.04 / Трамписты: «Байденомика» — это мираж, из-за которого страдают американцы, а нелегалы в выигрыше

06.04 / Сотни войн и миллионы жертв — на юбилей НАТО с ним пора покончить

06.04 / Демократы боятся Кеннеди-младшего и прилагают большие усилия, чтобы не допустить его к выборам

06.04 / Байден готовится развалить женский спорт запретом на «дискриминацию» трансгендеров

06.04 / Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма “Один дома”

05.04 / Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

05.04 / Французский евродепутат – присоединение Украины к ЕС разорит фермеров во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика