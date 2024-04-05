Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома

Гузеева поделилась сообщила, что из-за трудностей с передвижением пришлось воспользоваться инвалидной коляской при поездке в аэропорт. Самолеты и аэропорты, как известно, могут представлять значительные проблемы для людей с ограниченными возможностями передвижения.

В случае Ларисы Гузеевой километраж аэропорта оказался настолько большим, что без коляски или костылей ей было бы практически невозможно добраться до самолета. Стоит отметить, что инцидент с переломом ноги произошел неожиданно – Лариса упала на ровном месте и изначально не обратила на это внимание.

Однако со временем боль стала усиливаться, и телеведущая обратилась к врачам, которые выявили перелом. Кроме того, в отдельных новостях упоминалось о том, что сваха Роза Сябитова не поддерживает контакт с Ларисой Гузеевой за пределами съемок шоу.

Подобные откровения знаменитостей позволяют поклонникам увидеть их более уязвимые стороны. Кроме того, это также помогает понять, что даже люди из мира шоу-бизнеса сталкиваются с обыденными проблемами и трудностями, которые могут затронуть каждого из нас.