 

Возмущенный Киркоров пригрозил съесть детей Тодоренко на съемках шоу “Маска”

05.04.2024, 17:10, Новости дня
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В ходе съемок шоу “Маска” ведущая Регина Тодоренко вызвала недовольство у певца Филиппа Киркорова из-за присутствия ее сына на съемочной площадке. Тодоренко опубликовала видео, на котором ее сын Майкл играл с микрофоном, что, по ее словам, не понравилось Киркорову.

Тодоренко рассказала в своем телеграм-канале о том, что взяла своего сына Майкла на съемки шоу “Маска”. Мальчик находился рядом с ней в кресле наставника и в какой-то момент взял микрофон, начав кричать. В ответ на это ведущая перевела камеру на удивленного Киркорова.

Ведущая уточнила, что певец недоволен тем, что ее сын постоянно дышит в микрофон и битбоксит. Тодоренко также высказала предположение, что, возможно, не стоит приносить детей на съемки шоу “Маска”. В свою очередь, Киркоров заявил: “Я их съем”.

На съемочной площадке помимо Майкла присутствовал еще один маленький ребенок. Киркоров спросил, является ли он девочкой Тодоренко, на что ведущая ответила: “Все мои девочки”.

Ранее сообщалось, что доходы Киркорова значительно увеличились, а его компания по выпуску песен и клипов получила прибыль, превышающую 1000%. В результате певец заработал 195 миллионов рублей.


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