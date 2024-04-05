Frankfurter Allgemeine – Трамп — это «тикающая бомба» для НАТО

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НАТО изнутри грозит серьёзная угроза, «тикающая бомба» в лице возможного президента США Дональда Трампа. Обозреватель Frankfurter Allgemeine отмечает, что ещё ни один «кандидат в президенты не сеял таких сомнений в лояльности США своим европейским союзникам, как Трамп», при этом в Берлине, очевидно, решили не готовиться к Трампу в Белом доме и лишь надеяться на лучшее.

НАТО празднует 75-летний юбилей, и на фоне конфликта на Украине военный блок снова обрёл смысл для большинства лидеров западных стран. Но «яркой радости от возрождения не испытывают даже самые преданные сторонники Атлантического оборонительного альянса», — отмечает обозреватель Frankfurter Allgemeine. На восточных границах блока альянс вынужден поддерживать Украину и готовится к возможному столкновению с Россией. При этом в обоих задачах альянс пока что не особенно успешен.

Кроме ситуации на Украине, альянс столкнулся и с внутренними проблемами, «внутри неё так же тикает бомба замедленного действия», отмечает немецкий журналист, имея в виду перспективы возврата Дональда Трампа в Белый дом. «Со времён Второй мировой войны ни один американский президент или кандидат в президенты не сеял таких сомнений в лояльности США своим европейским союзникам, как Трамп».

«Отделение Америки от Европы стало бы катастрофой для безопасности европейцев», ведь «европейские члены НАТО не смогут компенсировать потерю американского обычного и ядерного потенциала в течение длительного времени, если вообще смогут». Им стоит готовиться к жёстким переговорам с США по финансовым обязательствам перед НАТО, но именно этого в Германии не делают.

«Правительство Шольца до сих пор, похоже, делает ставку на то, что всё не будет настолько уж плохо, даже если Трамп вернётся в Белый дом», — констатирует обозреватель Frankfurter Allgemeine. Понять кабинет Шольца можно, ведь если наступит «наихудший сценарий» и Америка при Трампе действительно решит сократить своё участие в НАТО, то перед федеральным правительством встанут такие вопросы, на фоне которых все прежние споры внутри коалиции покажутся «детской чушью» — и, скорее всего, коалиция просто не переживёт этот вызов.

Обозреватель немецкой газеты полагает, что «Берлин должен сделать всё, что в его силах, чтобы сохранить Америку в альянсе и в Европе», для этого нужно предложить Дональду Трампу такое повышение расходов на бундесвер, «которое хвастун Трамп был бы рад объявить своим успехом». По мнению журналиста, это был бы ещё не худший исход событий, ведь уход США из Европы обойдётся дороже и гарантий, что без США Германия останется в безопасности, даже кратно увеличив расходы, нет.