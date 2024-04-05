США предупредили Израиль — терпение Вашингтона почти на исходе

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Официальные лица США предупредили своих израильских коллег о том, что из-за военных действий Израиля их терпение уже почти на исходе, пишет Politico. Это предупреждение от американских политиков стало «кричащим неоновым знаком», который ясно показал, насколько Америку нервирует недавний израильский удар, в результате которого погибли сотрудники западной гуманитарной организации.



AP

Высшие должностные лица США в весьма резких выражениях предупредили израильское правительство, что из-за действий Израиля в секторе Газа их терпение почти на исходе, пишет Politico.

Американский президент Джо Байден и его высокопоставленные помощники заявили, что рассмотрят возможность изменения своей политики в отношении Израиля, если последний не уделит больше внимания гуманитарному кризису, который порождают его военные действия.

Даже бывший глава Белого дома Дональд Трамп публично выразил своё мнение, заявив, что Израиль проигрывает пиар-битву и должен поскорее закончить конфликт.

Эти заявления стали для израильской стороны «кричащим неоновым знаком» от американских политиков, который ясно показал, насколько их нервирует израильский удар, в результате которого погибли семь сотрудников неправительственной организации «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen), в том числе один американец. Всё это говорит о серьёзном изменении подхода к союзнику, с которым американские официальные лица обычно старались быть в полном согласии.

Этот сдвиг произошёл на фоне растущего внутреннего разочарования среди чиновников Белого дома из-за хода войны на Ближнем Востоке, а также на фоне продолжающихся дебатов среди окружения президента США по поводу того, как лучше поступить с ухудшающимися отношениями с израильским правительством, особенно после недавнего удара по сотрудникам гуманитарной организации.