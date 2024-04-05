 

Intel завершила сделку по продаже своего крупнейшего офиса в Нижнем Новгороде

05.04.2024, 12:10, Новости дня
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В январе 2024 года американская корпорация Intel завершила сделку по продаже своего крупнейшего офиса в Нижнем Новгороде, как пишет ТАСС, ссылаясь на отчетность юридического лица компании в РФ. Покупателя этого регионального офиса искали долго, однако его личность остается неизвестной.

Сделка включала в себя продажу здания и земельных участков. Согласно данным на конец 2023 года, в российском филиале Intel трудилось всего два человека, в то время как ранее в корпорации числилось около 1,2 тысяч работников.

Основные финансовые показатели корпорации также находятся под пристальным вниманием. Выручка Intel в первом квартале 2023 года снизилась на 36%, достигнув $11,7 млрд, а чистый убыток составил $2,8 млрд по сравнению с прибылью $8,1 млрд за аналогичный период предыдущего года. Это стало самым крупным убытком в истории корпорации.

Кроме того, в 2022 году Intel планировала перевезти около 500 сотрудников из своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны. Это решение привело к задержке выпуска фирменных видеокарт.


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