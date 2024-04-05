 

В украинских деревнях не осталось пригодных для службы мужчин

05.04.2024, 10:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев ужесточает правила мобилизации, но в центральных регионах страны уже нет подходящих для службы в армии мужчин, предаёт France 2. Нехватка рабочих рук заставляет нанимать на заводы женщин, а среди населения крепнет чувство несправедливости.


France 2

На Украине снизили призывной возраст до 25 лет, однако в некоторых деревнях уже не осталось пригодных для службы мужчин, рассказывает France 2. В селе Лузановка Черкасской области живёт примерно 400 человек, из них 50 ушли на фронт, трое погибли в последние полгода. Работоспособных мужчин не хватает даже для рытья могил.

По данным местных властей, эта область в центре Украины отправила в армию больше всего солдат. В соседней деревне Каменка на улицах встречаются только женщины с детьми и старики. При населении в 20 тыс. человек в ВСУ забрали 1300 человек, 60 из них уже мертвы. Раздача повесток продолжается: тех, кто не может сражаться, пошлют рыть окопы.

Нехватка рабочих рук сказывается на экономике, и предприятиям приходится нанимать женщин на места, которые обычно занимали мужчины. Однако в забытых регионах крепнет чувство несправедливости: отсюда на фронт отправляют гораздо больше новобранцев по сравнению с крупными городами Украины.


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