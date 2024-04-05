 

«Крадут всё, что не приколочено» — американские журналисты демонстрируют свою «честность» на борту президентского самолёта

05.04.2024, 9:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Журналисты из пула президента США уже на протяжении многих лет воруют вещи с борта президентского самолёта, пишет обозреватель The Washington Times Джозеф Кёрл. «Возможно, это объясняет всё, что нам нужно знать о нынешних американских СМИ», — отмечает автор.


AP

Журналисты из пула президента США на борту номер один «крадут всё, что не приколочено», пишет в своей статье для The Washington Times Джозеф Кёрл, который сам ранее освещал работу Белого дома.

Как ранее сообщило Politico, журналисты занимаются этим уже на протяжении многих лет.

Ситуация настолько усугубилась, что в прошлом месяце корреспондент NBC Келли О’Доннелл, президент Ассоциации корреспондентов Белого дома, направила коллегам строгое напоминание о том, что выносить вещи с президентского самолёта запрещено и что это плохо отражается на пресс-корпусе в целом.

«Это те самые люди, которым Америка доверяет честно и правдиво освещать события, а они воруют из президентского самолёта? Возможно, это объясняет всё, что нам нужно знать о нынешних американских СМИ», — отмечает Кёрл.


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