Американцам нужно почти $1,5 млн для спокойного выхода на пенсию

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Американцы считают, что им нужно $1,46 млн, чтобы выйти на пенсию без каких-либо финансовых переживаний, пишет NewsNation со ссылкой на новый опрос. С каждым годом эта цифра растёт, но респонденты также признаются, что цель остаётся для них недостижимой. Это объясняется не только экономическими потрясениями, но и отказом работодателей заниматься пенсионным обеспечением.

Вам пора бы позаботиться о своей пенсии, потому что, согласно новому опросу, большинство американцев считают, что им нужно почти полтора миллиона долларов, чтобы спокойно выйти на пенсию. Эмили Финн следит за этой новостью.

Эмили, мне кажется, что это значительно больше того, что имеет или планирует отложить среднестатистический американец.

ЭМИЛИ ФИНН, корреспондент: Абсолютно. Я так рада, что разбиралась с этой новостью, потому что теперь ясно, что мне в срочном порядке надо начать откладывать деньги. Я ведь даже близко не подошла к списку миллиардеров из Forbes.



Но эта волшебная цифра, которая, по мнению американцев, нужна им для комфортной жизни на пенсии, увеличивается с каждым годом. И эта планка для большинства американцев совершенно не достижима.



Компания Northwestern Mutual опросила почти 5 000 взрослых людей и выяснила, что для них эта волшебная цифра составляет 1,46 миллиона долларов, чтобы уйти на пенсию без каких-либо финансовых проблем. Это резкий скачок по сравнению с прошлым годом, когда целью было 1,26 миллиона долларов.



Среднестатистический респондент признаёт, что он даже близко не подошёл к заветной цели. Большинству не хватает около миллиона долларов на текущем сберегательном счёте.



Некоторые аналитики говорят, что это может быть связано с тем, что работодатели уходят от пенсионного обеспечения, и американцам приходится самостоятельно заниматься своими сбережениями, используя индивидуальные пенсионные планы, такие как 401кс.



Но несмотря на экономические потрясения, в прошлом году объём таких инвестиций на фондовом рынке вырос на 19 процентов. Старший советник по вопросам политики в AARP Дэвид Джон считает, что чем раньше вы начнёте откладывать деньги, тем лучше.

ДЭВИД ДЖОН, старший советник, ААRP: Самый лучший способ получить такую сумму денег — это на протяжении всей вашей карьеры получать пенсионные накопления из заработной платы, предоставляемые работодателем.



У многих людей такого нет. На данный момент у нас примерно от 16 до 19 штатов, которые помогают, внедряя спонсируемую государством программу пенсионных накоплений. Но на самом деле это зависит от того, чтобы сбережения откладывались постоянно. Чем раньше вы начнёте, тем меньше вам придётся откладывать от каждой зарплаты.

ЭМИЛИ ФИНН, корреспондент: Если что-то ещё больше усложняет пенсионные накопления, так это неопределённость, связанная с социальным обеспечением. Джон говорит, что вы можете зайти на сайт mysocialsecurity.gov, чтобы оценить, какие выплаты полагаются вам, и помочь вам лучше подготовиться к тому дню, когда вы в конце концов уйдёте с работы.



А это цель каждого из нас, верно, Марки?

Думаю, у финансовых советников вчера телефоны просто разрывались. Им звонили и говорили: «Вот я тут увидел цифру 1,46. Как бы нам подойти к ней поближе?».

ЭМИЛИ ФИНН, корреспондент: Да, нам нужен план!

Интересно. Ладно, Эмили, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.