 

Берлин решил обновить армию с оглядкой на Москву

05.04.2024, 8:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об обновлении бундесвера, который планируется разделить на четыре вида войск. Берлин надеется, что в результате этих преобразований его вооружённые сил станут более эффективными и смогут противостоять «вызовам» Москвы, пишет Politico.


AP

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об обновлении вооружённых сил. Их планируется «реструктурировать» таким образом, чтобы они были «оптимально готовы» к различным чрезвычайным ситуациям, в том числе к войне, пишет Politico. 

Предполагается, что бундесвер будет включать четыре рода войск. Помимо традиционной армии, флота и авиации, в его состав войдут силы обеспечения кибербезопасности, которым предстоит противостоять «гибридным угрозам» и заниматься радиоэлектронной борьбой.

Берлин надеется, что в результате его армия станет более эффективной и сможет противостоять «вызовам» Москвы. «Поскольку РФ поставила под вопрос европейский мирный порядок, для Германии и её союзников возникла ситуация особой угрозы», — отметил Писториус.

Министр заявил, что предлагаемые им изменения будут внесены в ближайшие месяцы. Он также признал, что ведомство рассматривает вопрос о восстановлении воинской повинности, но пока не ведёт работы в этом направлении.

Немецкие вооружённые силы испытывают трудности с привлечением новобранцев. Личный состав бундесвера насчитывает 181 тыс. человек, и к 2031 году он планирует увеличить численность до 203 тыс., обращает внимание Politico.


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