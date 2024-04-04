Slate – у Зеленского сплошные проблемы — и внутри страны, и на мировой арене

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Президента Украины ждут тяжёлые времена: затянувшийся конфликт и провал контрнаступления осложнили переговоры с Западом о военной и финансовой помощи, рассказывает Slate. Кроме того, решения Зеленского всё больше критикуют, а оппозиция жалуется на злоупотребление военным положением.



AP

Для Зеленского наступают непростые времена: его всё чаще критикуют как на Украине, так и в международном сообществе, пишет Slate. С затягиванием конфликта и после провала контрнаступа Киеву стало сложнее вести переговоры с Западом о финансовой и военной помощи, которая необходима ВСУ на фронте.

Украинскому лидеру также приходится подстраиваться под политическую повестку своих союзников. Трамп в ходе предвыборной гонки заявил, что не считает вопрос Украины приоритетным, а поддерживающие его республиканцы продолжают блокировать новый пакет помощи в конгрессе. Венгрия выступает за перемирие и против финансирования конфликта, а Польша, хотя и остаётся главным сторонником Киева, вынуждена считаться с гневом фермеров из-за дешёвого украинского экспорта.

Много вопросов вызвала отставка главы ВСУ Валерия Залужного, который настаивал на мобилизации полумиллиона солдат, тогда как Зеленский категорически против такого непопулярного шага. Кроме того, оппозиция жалуется на притеснения со стороны правительства и злоупотребление введённым в стране военным положением, которое позволило перенести выборы.

Пока украинцы одобряют действия президента, однако Зеленскому не стоит расслабляться: помимо сложностей на мировой арене ему стоит опасаться внутриполитического противостояния.