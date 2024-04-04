 

Slate – у Зеленского сплошные проблемы — и внутри страны, и на мировой арене

04.04.2024, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президента Украины ждут тяжёлые времена: затянувшийся конфликт и провал контрнаступления осложнили переговоры с Западом о военной и финансовой помощи, рассказывает Slate. Кроме того, решения Зеленского всё больше критикуют, а оппозиция жалуется на злоупотребление военным положением.


AP

Для Зеленского наступают непростые времена: его всё чаще критикуют как на Украине, так и в международном сообществе, пишет Slate. С затягиванием конфликта и после провала контрнаступа Киеву стало сложнее вести переговоры с Западом о финансовой и военной помощи, которая необходима ВСУ на фронте.

Украинскому лидеру также приходится подстраиваться под политическую повестку своих союзников. Трамп в ходе предвыборной гонки заявил, что не считает вопрос Украины приоритетным, а поддерживающие его республиканцы продолжают блокировать новый пакет помощи в конгрессе. Венгрия выступает за перемирие и против финансирования конфликта, а Польша, хотя и остаётся главным сторонником Киева, вынуждена считаться с гневом фермеров из-за дешёвого украинского экспорта.

Много вопросов вызвала отставка главы ВСУ Валерия Залужного, который настаивал на мобилизации полумиллиона солдат, тогда как Зеленский категорически против такого непопулярного шага. Кроме того, оппозиция жалуется на притеснения со стороны правительства и злоупотребление введённым в стране военным положением, которое позволило перенести выборы.

Пока украинцы одобряют действия президента, однако Зеленскому не стоит расслабляться: помимо сложностей на мировой арене ему стоит опасаться внутриполитического противостояния.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Microsoft так и не понял, как Китай взломал его почтовые ящики

04.04 / Новый проект Столтенберга превращает НАТО в «угрозу первого порядка»

04.04 / Анита Цой оказалась на грани расставания с мужем

04.04 / Вопрос о помощи Киеву приводит к внутреннему расколу среди республиканцев

04.04 / В Краснодарском крае обещают миллион рублей за подписание контракта на службу в армии

04.04 / Нидерланды разместят в Литве систему ПВО Patriot

04.04 / Украина или избиратель — Шольцу придётся выбирать

04.04 / Oппозиция обвиняет Киев в позднем начале строительства оборонных линий

04.04 / Американский экономист – помощь США не спасёт Украину от дальнейших потерь

03.04 / Москва сохраняет значительное военное превосходство над Киевом, несмотря на санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика