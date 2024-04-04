 

Guardian – Украина или избиратель — Шольцу придётся выбирать

04.04.2024, 5:24, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Шольц и немецкие социал-демократы стремительно теряют поддержку населения, в том числе потому, что отказались от традиционной политики относительно России. Осознавая это, Шольц в последнее время пытается провести черту в поддержке Украины, например, категорически отказавшись дать Киеву ракеты Taurus и обсуждать отправку туда войск НАТО. Обозреватель The Guardian, однако, предвещает, что такой «умиротворительный курс» относительно РФ способен разрушить правящую в Германии коалицию.


AP

Канцлер Шольц и немецкие социал-демократы теряют поддержку среди населения Германии, но продолжают «цепляться за власть». Из-за слишком решительного курса на поддержку Украины и пересмотра традиционной политики партии от СДПГ отвернулся традиционный избиратель. Осознавая это, канцлер Шольц старается убедить население, что не допустит прямого втягивания страны в конфликт.

В частности, Шольц «отказался поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на протесты среди западных союзников», опровергает Макрона и подчёркивает, что «на украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, посланных туда европейскими странами или государствами НАТО». Пол Тейлор в The Guardian считает, что «облачение в мантию «партии мира» может иметь тактический смысл для СДПГ», но при этом это создаст для канцлера новые проблемы.

Например, «позиция Шольца затрудняет сохранение коалиции СвДП и зелёных с СДПГ», так как первые две чётко выступают за поставки ракет Украине. Тейлор полагает, что конфликта вокруг поставок Taurus сейчас не хватит для развала коалиции, но он повысит вероятность того, что зелёные и либералы из СвДП после следующих выборов пойдут в коалицию с ХДС, если Шольц и его партия продолжат «политику умиротворения» в отношении России.


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