 

France info – оппозиция обвиняет Киев в позднем начале строительства оборонных линий

04.04.2024, 5:23, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украина усиленными темпами строит фортификационные сооружения в прифронтовой зоне, чтобы сдержать вероятное наступление российской армии летом, рассказывает France info. При этом оппозиция обвиняет правительство в проволочках с выделением бюджета и задержкой работ на несколько месяцев.


France info

Киев строит новые оборонительные линии, чтобы сдерживать наступление российских войск, передаёт France info. Правительство выделило бюджет в €500 млн, чтобы в кратчайшие сроки на протяжении 2 тыс. км появились мины, колючая проволока, «зубы дракона», бетонные блоки и противотанковые рвы.

Однако некоторые политики считают, что этим надо было заниматься ещё несколько месяцев назад. Оппозиция обвиняет правительство в задержке финансирования для укрепления фортификационных сооружений.

Другие называют такую критику политическим оппортунизмом. По их словам, Украина не ожидала, что окажется в такой ситуации, а все работы будут закончены в срок — к началу лета, когда ожидают новую масштабную наступательную операцию России. 


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