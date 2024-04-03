 

WT – Москва сохраняет значительное военное превосходство над Киевом, несмотря на санкции

03.04.2024, 22:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на санкции Запада, РФ удерживает весомое количественное преимущество над Киевом как в военной технике, так и в живой силе. К такому неутешительному для себя выводу приходят представители британской разведки, о чём они поделились в социальных сетях, пишет Washington Times.


AP

Несмотря на действие санкций Запада РФ сохраняет значительное количественное преимущество в военной технике и живой силе над Украиной, пишет Washington Times со ссылкой на данные британской разведки. Неутешительные для себя выводы военные чиновники опубликовали в соцсетях. По их убеждению, Москва ежемесячно набирает около 30 тыс. военнослужащих и обладает достаточной боевой мощью на театре военных действий, чтобы продолжать изматывать ВСУ.

В то же время представители спецслужб Великобритании считают, что санкции оказывают негативное влияние на российскую оборонную промышленность, в частности в высокотехнологичном производстве. Британская разведка полагает, что пока Кремль нарастил выпуск таких ключевых боеприпасов, как артиллерийские снаряды, более совершенные и сложные российские системы вооружения пострадали сильнее ввиду того, что их производство якобы «почти наверняка» всё больше полагается на иностранные компоненты и технологии.

Хотя санкции нарушают цепочки поставок российской оборонной промышленности, они также усложняют механизмы расчётов с Москвой, что приводит к «заметному» сокращению российского экспорта вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля Кремля в мировой торговле оружием упала до 11% в 2019–2023 годах по сравнению с 21% в 2014–2018 годах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / People’s Daily – Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»

03.04 / Живущая в одиночестве Бузова рассказала о воздержании от интимных отношений

03.04 / Кеннеди-младший пообещал помиловать Сноудена

03.04 / Байден должен повлиять на Зеленского, чтобы тот начал переговоры

03.04 / Выборы президента Сенегала показывают глубину антифранцузских настроений в Африке

03.04 / Норвегия вдвое укрепит оборону призывниками

03.04 / Неустойчивая экономика Франции грозит обрушить всю еврозону

03.04 / Планирующие бомбы станут ключевым звеном вероятного российского наступления

03.04 / The Washington Post: США предупреждали Россию, что возможной целью нападения будет «Крокус Сити Холл»

02.04 / WSJ о причинах инцидента с Boeing – бардак и погоня за прибылью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика