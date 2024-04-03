 

People’s Daily – Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»

03.04.2024, 21:27, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В телефонном разговоре с Джо Байденом Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «красной линией» в отношениях между Китаем и США. Как пишет People’s Daily, китайский лидер призвал американскую сторону воплотить в конкретные действия обещание Байдена не поддерживать «независимость Тайваня».


AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «красной линией» в отношениях между Китаем и США, которую нельзя переступать, пишет People’s Daily.

На фоне действий сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня», которых также подстёгивают и поддерживают извне, Китай не собирается сидеть сложа руки, подчеркнул Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Китайский лидер призвал американскую сторону воплотить в конкретные действия обещание президента Байдена не поддерживать «независимость Тайваня».


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