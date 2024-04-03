Неустойчивая экономика Франции грозит обрушить всю еврозону

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Судя по дефициту французского бюджета, масштабный проект президента Макрона по преобразованию экономики страны потерпел фиаско. Более того, Париж продолжает наращивать свою задолженность, тем самым повышая вероятность финансового кризиса в Европе, пишет The Daily Telegraph.



AP

Эммануэль Макрон стремился «перезагрузить» французскую экономику, сделав ставку на развитие частных предприятий и добиться «промышленного возрождения». Но новые данные свидетельствуют о том, что эти амбициозные проекты, которые хорошо выглядели на бумаге, в реальности полностью провалились, пишет The Daily Telegraph.

Дефицит бюджета Франции в 2023 году составил 5,5% ВВП, что стало крупнейшим значением в развитых государствах и значительно превзошло прогнозы. Несмотря на восстановление после пандемии, проведение пенсионной реформы и сворачивание энергетических субсидий, страна даже близко не подошла к сбалансированному результату, отмечает издание.

По прогнозам МВФ, в этом году рост французской экономики будет незначительным и составит всего 0,9%. При этом уровень государственных расходов остаётся неизменно высоким. Более того, они наверняка будут расти, учитывая планы Макрона тратить больше на оборону и повышение рождаемости, рассуждает The Daily Telegraph.

Париж не только повышает налоги, выжимая досуха собственных граждан, но и активно заимствует у остального мира. Растущие долги рано или поздно могут убедить глобальных инвесторов в том, что бюджетная стратегия, выбранная французским правительством, является неустойчивой.

Трудно точно назвать конкретную дату, но в какой-то момент рынки окончательно потеряют доверие к Франции. «И если это произойдёт, то станет катастрофой для всей еврозоны», — предрекает The Daily Telegraph.