 

Неустойчивая экономика Франции грозит обрушить всю еврозону

03.04.2024, 5:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Судя по дефициту французского бюджета, масштабный проект президента Макрона по преобразованию экономики страны потерпел фиаско. Более того, Париж продолжает наращивать свою задолженность, тем самым повышая вероятность финансового кризиса в Европе, пишет The Daily Telegraph.


AP

Эммануэль Макрон стремился «перезагрузить» французскую экономику, сделав ставку на развитие частных предприятий и добиться «промышленного возрождения». Но новые данные свидетельствуют о том, что эти амбициозные проекты, которые хорошо выглядели на бумаге, в реальности полностью провалились, пишет The Daily Telegraph.   

Дефицит бюджета Франции в 2023 году составил 5,5% ВВП, что стало крупнейшим значением в развитых государствах и значительно превзошло прогнозы. Несмотря на восстановление после пандемии, проведение пенсионной реформы и сворачивание энергетических субсидий, страна даже близко не подошла к сбалансированному результату, отмечает издание.

По прогнозам МВФ, в этом году рост французской экономики будет незначительным и составит всего 0,9%. При этом уровень государственных расходов остаётся неизменно высоким. Более того, они наверняка будут расти, учитывая планы Макрона тратить больше на оборону и повышение рождаемости, рассуждает The Daily Telegraph.

Париж не только повышает налоги, выжимая досуха собственных граждан, но и активно заимствует у остального мира. Растущие долги рано или поздно могут убедить глобальных инвесторов в том, что бюджетная стратегия, выбранная французским правительством, является неустойчивой.

Трудно точно назвать конкретную дату, но в какой-то момент рынки окончательно потеряют доверие к Франции. «И если это произойдёт, то станет катастрофой для всей еврозоны», — предрекает The Daily Telegraph.


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