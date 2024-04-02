 

Харламов встретится с Матроскиным и Шариком в “Простоквашино”

02.04.2024, 17:20, Новости дня
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Новые проекты студии “Союзмультфильм” были представлены в Театре на Малой Бронной. Один из них – сериал “Простоквашино”, который начал выходить с 2018 года и уже успел порадовать поклонников более ста сериями, продолжающими истории известных мультфильмов.

Было объявлено, что осенью 2024 года состоится премьера эпизода, в котором Гарик Харламов сыграет камео. В серии “Таинственный Бульдог” Шарик познакомится с загадочным “Бульдогом” в интернете и вместе с Матроскиным отправится на встречу.

Комик рассказал, что ему всегда нравилось озвучивать мультфильмы, но исполнить роль персонажа в мультфильме, по его мнению, это совсем другой уровень. Особенно Харламов порадовался возможности стать частью такого сериала, как “Простоквашино”. Представители студии “Союзмультфильм” отметили, что такие камео – это творческий процесс, который приносит новые идеи и вдохновение.

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года в российских кинотеатрах состоялась премьера комедийного фильма “Теща”. Главные роли в фантастической картине о перевоплощениях исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. По сюжету они являются тещей и зятем и, как в анекдотах, яростно друг друга недолюбливают. Ситуация выходит из под контроля, когда персонажи меняются телами.


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