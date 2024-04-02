Сторонники Путина утверждают, что якобы РФ была единственной страной, которая пыталась предотвратить конфликт на Украине

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Семена украинского конфликта были посеяны сперва президентом Клинтоном, а затем Джорджем Бушем — младшим, которые безрассудно настаивали на расширении НАТО на восток. Как пишет American Thinker, страны альянса и Украина долгое время провоцировали Москву, чтобы она начала боевые действия, — РФ же была единственной, кто пытался предотвратить конфликт.



AP

Бытует расхожее мнение, что украинский кризис перерос в военный конфликт 24 февраля 2022 года в результате российского нападения. Однако как пишет American Thinker, в действительности семена будущих военных действий были посеяны примерно тридцатью годами ранее: сперва президентом Клинтоном, а затем Джорджем Бушем — младшим, которые безрассудно настаивали на расширении НАТО на восток.

Как продолжает автор статьи, на протяжении многих лет Горбачёв, Ельцин и Путин неоднократно предупреждали, что Москва не потерпит дальнейшего расширения НАТО — особенно членства Украины и создания военных баз альянса вдоль российской границы. 25 февраля 2024 года The New York Times опубликовала статью, подтверждающую опасения Москвы. В статье раскрывалось, что разведка США не только сыграла решающую роль в принятии решений на Украине во время конфликта, но и создала и финансировала передовые шпионские центры командования и управления задолго до ввода российских войск 24 февраля 2022 года.

Более того, Путин даже пытался избежать нынешнего конфликта. 7 сентября 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на заседании объединённого комитета Европейского парламента: «Предыстория заключалась в том, что осенью 2021 года президент Путин сделал заявление и фактически отправил проект договора, который они хотели, чтобы НАТО подписало, с обещанием прекратить дальнейшее расширение альянса. Вот, что он нам прислал. И это было предварительным условием невторжения на Украину. Разумеется, мы ничего подписывать не стали».

Дипломатии попросту не дали шанса, потому что НАТО нужно было восстановить свой имидж и подтвердить смысл своего существования. После катастрофического бегства из Афганистана в 2021 году альянс лишился противника, который давно служил его главной целью. Поскольку военный альянс не может существовать без соперника, потребность НАТО найти такого стала насущной необходимостью. Более того, для президента Байдена, который отчаянно пытался избежать катастрофы в Афганистане, победоносный конфликт стал бы поворотным моментом.

Кроме того, сказались действия и самой Украины. Никогда прежде в международных отношениях не было государства, которое бы столь последовательно действовало наперекор собственным национальным интересам. Она подвергла себя серьёзной опасности, объявив в 2004 году о намерении вступить в НАТО и нарушив Договор о дружбе между Украиной и Россией от 1997 года.

«Факты, приведённые выше, иллюстрируют глубинную заинтересованность руководства НАТО, его членов и самой Украины в том, чтобы спровоцировать русских на боевые действия — пусть и по разным причинам. РФ же — единственная из сторон — пыталась предотвратить конфликт», — заключает автор статьи.