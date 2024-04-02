Reuters – производство в России выросло самыми быстрыми темпами почти за 18 лет

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Рейтинговое агентство S&P Global повысило индекс деловой активности обрабатывающих отраслей российской экономики с 54,7 пункта в феврале до 55,7 — в марте 2024 года, пишет Reuters. Активность в российском производственном секторе в прошлом месяце росла самыми быстрыми темпами почти за 18 лет.



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Активность в производственном секторе РФ выросла самыми быстрыми темпами с августа 2006 года. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в марте 2024 года составил 55,7 пункта, поднявшись с февральских 54,7 пункта, пишет Reuters со ссылкой на исследование S&P Global.

Значение показателя более 50 пунктов указывает на рост деловой активности. Показатель ниже этого уровня показывает снижение деловой активности.

Новостное агентство отмечает, что возрождение производственной активности с первых месяцев российской спецоперации на Украине из-за санкций во многом зависело от внутреннего спроса. Однако в марте было отмечено увеличение числа новых экспортных заказов — этот рост положил конец четырёхмесячному периоду спада.

«Рост спроса со стороны иностранных клиентов, как сообщается, обусловлен выходом на новые экспортные рынки и привлечением новых клиентов», — сказано в материалах исследования S&P Global. Возросшие производственные потребности подтолкнули компании к увеличению количества работников — темпы создания рабочих мест ускорились до самых резких с ноября 2000 года.

В целом фирмы продемонстрировали самую высокую степень уверенности в ожидаемых объёмах производства за последние пять лет. «Оптимизм был связан с надеждами на дальнейший рост потребительского спроса, а также с инвестициями в новые продуктовые линейки и оборудование для повышения эффективности», — уточняется в S&P Global.