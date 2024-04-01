Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной

Вес малыша составил 3560 кг, а рост — 54 см. Гоген активно участвовал в процессе родов, даже перерезал пуповину. Он признался, что был против идеи домашних родов, но Полина настояла на этом. В результате женщина чуть не погибла.

По словам Солнцева, Полина в последний момент решила рожать дома, несмотря на мои уговоры. Шоумен признался, что беспокоился и предлагал ехать в больницу, но она уверяла, что все будет хорошо. Дело в том, что у Полины уже есть двое сыновей от первого брака, и она думала, что сможет справиться с домашним родами.

Гоген старался помогать, подавал полотенца, так как он не имеет медицинского образования. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Солнцев испугался за нее и ребенка. Благодаря помощи профессиональной акушерки все обошлось. После этого Гоген не стал вдаваться в подробности, поскольку испытал страх.

Сейчас их сыну несколько месяцев, но его имя пока не раскрывается. Гоген и Полина активно делятся фотографиями из своей новой жизни с малышом. При этом шоумен призывает других женщин не повторять их опыт и выбирать роды только в роддомах, так как домашние роды могут быть опасными.

Напомним, что Полина — дочь экс-супруги Гогена, Екатерины Терешкович. После развода с Екатериной в 2021 году, Гоген начал встречаться с Полиной, а затем они поженились.