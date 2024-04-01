Жучки и червячки — опасения войны и борьба за экологичность толкают шведов на неизведанную продуктовую тропу

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В попытке продвигать «климатически разумные» привычки питания и обеспечить пропитание во время войны или другого кризиса, шведский Сёдертелье задумался о добавлении в пищу насекомых, пишет The European Conservative. Первыми задумку города на себе опробовали посетители местной мэрии и ученики одной из школ — впрочем, возможность отказаться была не у всех.



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Шведский город Сёдертелье в пригороде Стокгольма решил встать в авангарде «климатически разумных» и «устойчивых» привычек питания: кафетерий в местной мэрии, стремясь «поддержать предприятия, разрабатывающие экологически чистые продукты», предложил своим посетителям тако с пюре из личинок вместо говядины, пишет The European Conservative.

По словам городского диетолога Сары Сеинг, пюре из личинок — «экологически чистое и устойчиво производимое блюдо», которое по вкусу напоминает курицу. Сеинг уточнила, что, хотя оно пока не будет частью регулярно предлагаемого меню, веррятно, в будущем это станет возможно, когда люди привыкнут к идее употреблять насекомых в пищу.

Гостям ланча в мэрии сообщили о необычном ингредиенте, и они могли отказаться от него. Чего не скажешь об учениках одной из среднех школ в Сёдертелье, куда пару недель назад было приглашено государственное телевидение. Телеканал SvT записал реакцию ничего не подозревающих школьников, которых накормили такими тако, и сообщил, что дети узнали о преимуществах употребления насекомых в пищу для экологии и их здоровья, а также о том, что «маленькое животное прожило хорошую жизнь».

В случае со средней школой просвещение учащихся об экологических преимуществах употребления насекомых в пищу было лишь частью плана. Не менее важным, отмечает издание, было попытаться найти ответы на вопрос о том, как такие учреждения, как школы и дома престарелых, смогут прокормить своих подопечных во время войны или другого кризиса.

Во время «Недели науки» в феврале этого года в Сёдертелье проводились и другие эксперименты с продуктами питания с заявленной целью ограничить воздействие на климат. Так, у всех желающих была возможность попробовать «восхитительное сочетание — хрустящих мучных червей и вкусного мягкого мороженого». По словам ответственной за «Неделю науки» Евы Хелен, это стало «способом привлечь внимание к новым видам продуктов питания и подчеркнуть необходимость инновационного подхода к еде».

Шведскому авангарду, поедающему насекомых, может быть грустно осознать, что они, однако, несколько отстали. Уже в 2022 году сотни финансируемых государством начальных школ в Нидерландах предлагали ученикам обеды из червей и насекомых под предлогом спасения планеты.

Так или иначе, пишет The European Conservative, европейцам, по-видимому, лучше привыкнуть к этой идее. В начале 2021 года в Европе впервые признали безопасными для человеческого питания продукты из насекомых, а в январе 2023 года блок принял ещё один закон, разрешающий использование измельчённых мелких мучных червей и сверчков домовых в пищевых продуктах. Сейчас в Евросоюзе продолжается продвижение большего количества пищевых продуктов на основе насекомых.