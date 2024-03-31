Восемь мостов в США уязвимы в случае повторения катастрофы в Балтиморе

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Восемь американских мостов уязвимы в случае повторения катастрофы в Балтиморе, так как повреждение даже одного из их стальных элементов может привести к обрушению, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, вероятнее всего, к обрушению моста в Балтиморе привёл удар в одну из бетонных вертикальных опор. По словам инженеров, любой мост такого размера, понёсший сопоставимый ущерб, может обрушиться.



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Восемь мостов в США имеют под собой тот же свободный проход, что был под мостом имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз. Все эти мосты могут пропускать большие контейнеровозы и уязвимы, так как повреждение даже одного из их стальных элементов может привести к обрушению, пишет The Wall Street Journal.



Впрочем, вероятнее всего, к обрушению моста в Балтиморе привёл удар в одну из бетонных вертикальных опор, а не в один из стальных элементов. По словам инженеров, любой мост такого размера, понёсший сопоставимый ущерб, может обрушиться, что создаёт особую опасность для мостов, способных вместить под собой крупногабаритный контейнеровоз.

На пресс-конференции во вторник председатель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хменди отметила, что мост являлся одной из более чем 17 тыс. «уязвимых к разрушению» конструкций в США, — многие из них по размеру меньше, чем мост имени Фрэнсиса Скотта Ки. По данным экспертов, эти мосты не являются небезопасными, но за их состоянием необходимо следить.

Федеральные руководящие принципы по защите мостов от ударов судов были разработаны после обрушения в 1980 году моста Tampa Bay Sunshine Skyway Bridge после того, как грузовое судно протаранило одну из его опор. Мосты, построенные до того, как в 1991 году эти принципы были опубликованы, не были обязаны им соответствовать. Среди них и мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, открывшийся в 1977 году, а также семь из восьми сравнимых с ним мостов в Соединённых Штатах.

«Нам точно известно, что мост, подобный этому, построенный в 1970-х годах, был просто не рассчитан на то, чтобы выдержать прямое воздействие на критически важную опору судна, которое весит около 95 тысяч тонн — на порядки больше, чем грузовые суда, находившиеся в эксплуатации в этом регионе в то время, когда мост был построен», — приводит WSJ слова министра транспорта Пита Буттиджича.